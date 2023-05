Dopo quella “Arturo” sarebbe stata isolata per il Covid la nuova variante Acrux: su quali siano i sintomi e dove sia diffusa si stanno concentrando le attenzioni degli studiosi. Tra India e Usa si sta affermando con una certa costanza ma la sua origine effettiva non è stata ancora chiarita. I sintomi sono quelli “canonici” ma sembrano essere nel mood dell’affezione delle sole vie aeree superiori: tosse, mal di gola, prostrazione, febbre e dolori muscolari. La nuova sotto variante Sars-Cov-2 dopo la Omicron sarebbe stata individuata nelle ultime settimane tra India, dove è comparsa per la prima volta, e Stati Uniti.

Covid, arriva la nuova variante Acrux

Ci sarebbe anche qualche isolato caso in Spagna e in altre zone dell’Asia. Ne ha parlato il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell’Accademia indiana di pediatria e componente dell’iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Xbb.2.3 è stata individuata per la prima volta in India (Karnataka) e poi negli Stati Uniti: l’origine non è chiara”. Ma perché si chiama così? Il nome Acrux deriva dal sistema stellare Alfa Crucis. E i paesi più colpiti? Singapore (26%) e India (22%), con Spagna (11%) e Australia (8%) che invece mostrano una crescita recente.

Le segnalazioni di contagio dal mondo

Segnalazioni anche in Giappone, Corea del Sud, Cina e Regno Unito. Si stanno ancora studiando le caratteristiche di Acrux, e gli esperti “non sanno ancora indicare se questa riuscirà ad essere contagiosa e diventerà dominante rispetto alle altre varianti”. Da noi, in Italia, continuano ad essere 5 le principali varianti diffuse, tutte derivanti da Omicron: Kraken, Arturo, Centaurus, Cerberus e Hyperion.