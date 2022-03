Le mascherine al chiuso dovranno essere indossate fino al prossimo 30 aprile. Lo ha stabilito il governo nel Consiglio dei ministri.

Covid, verso l’addio alle mascherine al chiuso

Dopo due anni stiamo andando verso l’addio alle mascherine al chiuso.

Lo ha deciso il governo, durante il Consiglio dei ministri per discutere della roadmap delle riaperture e dell’allentamento delle restrizioni anti Covid. Hanno deciso di revocare l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e di eliminare il Green pass per accedere in tutti i luoghi. Dopo aver abbandonato la mascherina all’aperto lo scorso 11 febbraio, ora l’Italia si prepara ufficialmente ad eliminare l’obbligo anche nei luoghi chiusi, dove è rimasto in vigore ininterrottamente per due anni.

Covid, quando toglieremo le mascherine al chiuso?

Sta per iniziare una nuova importante fase, che partirà dalla scadenza dello stato di emergenza, il prossimo 31 marzo. La mascherina al chiuso dovrà continuare ad essere indossata fino al 30 aprile, ma dal 1° maggio cadrà l’obbligo. Un obbligo che era stato introdotto dal governo Conte durante il lockdown e che è rimasto in vigore fin da quel momento, indipendentemente dalle restrizioni che venivano cambiate, introdotto e allentate a seconda della situazione epidemiologica.

Dal 1° maggio potremo ufficialmente dire addio alle mascherine al chiuso e al Green pass.