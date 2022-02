Covid, stretta in Parlamento: alla Camera si potrà entrare solo con il Super Green pass

Passa la proposta di Roberto Fico sul super Green pass in aula. Chi non è vaccinato o guarito dal Covid non potrà accedere alla Camera dei deputati.

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, riesce a far passare la proposta che prevede l’obbligo di super Green pass per accedere alla Camera. Scacco matto ai deputati no vax. Vi sono già proteste.

Covid, super Green pass per accedere alla Camera dei Deputati

L’aveva anticipato Roberto Fico ed ora è legge. Per accedere alla Camera non basterà più effettuare un tampone antigenico o molecolare con validità di 48 o 72 ore. La negatività al Covid attraverso test non è più un requisito valido per poter prendere parte alla vita politica. È obbligatorio essere vaccinati o guariti dal virus. La proposta è passata ieri, 8 febbraio 2022, ed entrarà in vigore molto probabilmente a partire dal 15 febbraio 2022.

La lotta contro i no vax passa da questo provvedimento

Se Fico ed altri promotori dell’obbligo di super Green pass per accede alla Camera hanno insistito tanto, è perchè vi sono deputati fin troppo ostinati al vaccino. Tra questi è nota Sara Cunial, che da mesi porta in aula le sue battaglie contro vaccino e il Green pass. La deputata del Gruppo misto si è resa protagonista anche di alcune proteste durante l’elezione del Presidente dalla Repubblica avvenuta a gennaio 2022.

Sara Cunial è infuriata

Non poteva mancare il commento della deputata, la quale ha affermato che: “ciò che sta avvenendo è gravissimo. In questi giorni, si sta impedendo a un parlamentare democraticamente eletto dal popolo italiano di esprimere legittimamente il proprio mandato e di adempiere al proprio incarico, anzi al suo più alto incarico in relazione all’elezione del presidente della Repubblica. Per questo, tramite l’avvocato Edoardo Polacco, ho sporto denuncia, contro il presidente Fico e contro ignoti“.