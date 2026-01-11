Crans-Montana: nuove informazioni sul rogo che ha colpito la comunità

Il tragico incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno ha portato alla luce una serie di interrogativi e responsabilità. Sono passati diversi giorni dalla catastrofe che ha causato la morte di 40 persone, inclusi sei adolescenti italiani, e le indagini continuano a rivelare dettagli inquietanti.

Le ammissioni di Jacques Moretti

Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation, ha fatto dichiarazioni significative agli inquirenti.

Ha ammesso di aver installato pannelli di schiuma fonoassorbente sul soffitto e che la porta di emergenza nel seminterrato era bloccata dall’interno. Tali affermazioni sollevano interrogativi inquietanti riguardo alle misure di sicurezza adottate nel locale.

Il ruolo del Comune e le scuse della vicesindaca

Nel frattempo, la vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, ha pubblicamente chiesto scusa per i mancati controlli di sicurezza, affermando che l’amministrazione si assume le proprie responsabilità. Tuttavia, le scuse sembrano arrivare troppo tardi, considerando l’entità della tragedia e il numero di vite perdute. La mancanza di controlli adeguati negli ultimi anni pone interrogativi sul funzionamento dell’amministrazione comunale.

La tragedia e le sue conseguenze

La serata di Capodanno si è trasformata in un incubo quando, a causa di un incendio che si è sviluppato in un locale affollato, centinaia di giovani si sono trovati intrappolati. Testimoni raccontano di un panico generale, con molti che hanno cercato disperatamente una via di fuga attraverso una scala ritenuta inadeguata. La situazione è stata aggravata dalla chiusura della porta di emergenza, che avrebbe potuto salvare molte vite.

Indagini in corso e responsabilità legali

Le indagini sono attualmente focalizzate non solo sui coniugi Moretti, accusati di omicidio colposo e lesioni, ma anche sull’amministrazione comunale. La procura del Cantone del Vallese sta esaminando il ruolo del Comune, che non ha effettuato i dovuti controlli di sicurezza negli ultimi cinque anni. Questo disastro ha messo in luce la necessità di una revisione delle normative riguardanti la sicurezza nei locali pubblici.

Inoltre, è emerso un precedente allarmante, un altro incendio in una zona vicina aveva già sollevato preoccupazioni riguardo ai controlli di sicurezza nella regione. Questo porta a chiedersi se le autorità locali abbiano trascurato le necessarie misure preventive negli anni.

Le prospettive future

Con il proseguire delle indagini, ci si aspetta che emergano ulteriori dettagli critici. La comunità di Crans-Montana è in lutto e cerca risposte a domande angustiose riguardo alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le famiglie delle vittime, in particolare, meritano chiarezza e giustizia.

Il caso di Crans-Montana non è solo una tragedia locale, ma un monito per tutte le comunità. La necessità di garantire la sicurezza nei locali pubblici deve diventare una priorità, affinché simili eventi non si ripetano in futuro. Le autorità devono agire immediatamente per correggere le lacune esistenti nel sistema di sicurezza e protezione contro gli incendi.