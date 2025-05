Questa mattina, alle 5:19 ora italiana, una scossa di terremoto ha interessato il mare al largo dell’isola di Creta, svegliando molti abitanti e creando momenti di apprensione. I primi dati indicano una magnitudo significativa, mentre le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni o rischi per la popolazione.

Creta, il precedente terremoto il 14 maggio 2025

Mercoledì 14 maggio scorso, un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato nel Mar Egeo meridionale, nelle acque adiacenti all’isola di Creta, in Grecia. I dati sono stati resi noti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento sismico si era verificato alle 00:51 ora italiana, con l’ipocentro localizzato a una profondità di 84 chilometri, nella zona compresa tra le isole di Kasos e Karpathos.

Notte di paura a Creta per un terremoto: dati su magnitudo e profondità

Questa mattina un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il mare al largo della costa di Creta, in Grecia, secondo quanto riportato dall’INGV. Il sisma, avvenuto alle 5:19 ora italiana, si è manifestato a una profondità di circa 62 km, risvegliando bruscamente la popolazione e risultando chiaramente percepito anche nella capitale Atene.

L’Istituto Geodinamico di Grecia ha individuato l’epicentro a circa 56 chilometri a nord-est di Neapolis, nella regione di Lasithi. A breve distanza dall’evento principale, sono state registrate due scosse di assestamento con magnitudo rispettivamente di 3.1 e 2.7.

La scossa principale è stata particolarmente forte e prolungata, soprattutto nelle zone occidentali dell’isola, come Chania e Rethymno, dove molti residenti sono usciti di casa spaventati. Efthymios Lekkas, presidente dell’Organizzazione ellenica per la pianificazione antisismica (OASP), ha tranquillizzato la popolazione spiegando che la notevole profondità del terremoto riduce il rischio di danni rilevanti in superficie.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a effettuare verifiche su infrastrutture e edifici nelle zone interessate. Finora non sarebbero stati segnalati feriti né danni significativi.