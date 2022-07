Maria Zakharova, il messaggio all'Italia: "Non sia asservita agli Usa".

Maria Zakharova ha rilasciato alcuni commenti all’agenzia di stampa Agi, facendo comprendere che al suo paese non interesserebbe nulla delle dimissioni di Mario Draghi, in quanto questo è un affare dell’Italia. Riguardo alle ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio secondo cui Mosca avrebbe brindato alla crisi di governo, Zakharova si è rivolta al ministro degli Esteri affermando che non capirebbe nulla.

Facendo appello in seguito all’Italia, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha invitato il nostro paese a non essere asservito agli Stati uniti.

Il problema di Di Maio secondo Maria Zakharova

Riguardo ai presunti festeggiamenti di Mosca per la crisi di governo in Italia, Maria Zakharova ha dichiarato riferendosi a Luigi Di Maio: “Questo è il problema del ministro: non capisce nulla di quello di cui si occupa” in quanto “si tratta di un affare interno dell’Italia”.

Le “raccomandazioni” all’Italia

Rivolgendosi all’Italia, Maria Zakharova ha aggiunto: “Ma visto che il ministro degli Esteri italiano si è permesso di menzionare la Russia nell’ambito della crisi di governo, gli rispondo che auguro al popolo italiano un governo che si occupi di risolvere i problemi creati dai suoi predecessori e non di servire gli interessi degli americani”. Qualche giorno fa, la stessa aveva parlato di un “aggravamento della crisi ucraina” per colpa degli Stati uniti, prevedendo un imminente scontro militare aperto con la Russia.