Forti tensioni al Senato tra due rappresentanti di Forza Italia. Le senatrici azzurre Licia Ronzulli e Mariastella Gelmini hanno scatenato una rissa finendo quasi alle mani. Il casus belli di questo alterco è stato il mancato appoggio da parte della Ronzulli al governo Draghi.

Crisi di governo, rissa al Senato tra Mariastella Gelmini e Licia Ronzulli

Come si apprende da Il Tempo che cita Dagospia, La Gelmini, ministro per gli affari regionali , avrebbe detto:”Contenta ora che hai mandato a casa il governo?”. La frase era rivolta alla senatrice Licia Ronzulli. Il centrodestra si è mostro abbastanza compatto negli ultimi giorni. Nonostante questo, però, c’è chi non è soddisfatto della volontà di Forza Italia di uscire dal governo qualora dovessero esserci ancora i pentastellati.

Ma a prescindere dalle diatribe interne al partito anche la destra al governo ha deciso che il loro sì “è solo sulla risoluzione del centrodestra, non su quella presentata dal senatore Casini e sulla quale il governo ha posto la questione di fiducia”.