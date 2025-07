Federica Panicucci e Marco Bacini sono in crisi? Ecco la verità della conduttrice televisiva.

Da qualche giorno di parla con insistenza di una possibile crisi tra la conduttrice televisiva Federica Panicucci e l’imprenditore milanese Marco Bacini. La coppia sta insieme dal 2016, dopo che la Panicucci ha divorziato da Maria Fargetta, padre dei suoi due figli Sofia e Mattia.

Tra Federica e Marco è sempre sembrato andare tutti a gonfie vele, anzi negli anni ci sono stati anche alcuni indizi su un possibile matrimonio. Ma quindi, sono in crisi o no? La risposta ce l’ha dà la stessa Federica.

È crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini? “Ecco la verità”

La risposta è no. Federica Panicucci e Marco Bacini non sono in crisi. La conduttrice televisiva ha voluto mettere a tacere le voci pubblicando un video girato in Versilia, da dove si evince che l’amore tra loro è tutt’altro che finito: “suggeriamo di verificare davvero le fonti per evitare di fare figuracce. Siamo innamorati, felici e insieme. E va tutto bene. Le informazioni vere ve le diamo direttamente noi” Federica Panicucci ha anche sottolineato è l’amore della sua vita, il suo faro nella notte e che il suo futuro lei lo vede solamente accanto a lui. Insomma, altro che crisi, la coppia Panicucci-Bacini è più salda che mai!