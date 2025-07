Federica Panicucci e Marco Bacini sono una coppia da ben 16 anni ed il oro rapporto non ha mostrato particolari segni di cedimento, si sicuramente qualche situazione difficile c’è stata come in ogni rapporto ma mai tale da far pensare ad una vera crisi di coppia che possa poi portare ad un addio.

Il tutto fino a poco tempo fa quando è circolata la voce di una crisi.

Federica Panicucci e Marco Bacini, crisi si o no?

Secondo l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia Federica Panicucci e Marco Bacini sarebbero in crisi ed anzi, lui specifica nella sua newsletter che le proprie fonti hanno riferito che la storia sia già finita.

Forte di queste novità scottanti ha quindi pubblicato la notizia, solo che per leggerla è necessario iscriversi pagando un contributo, una sorta di abbonamento, questo potrebbe far propendere per un’informazione verificata più del dovuto ma in questo caso non è così.

La notizia della crisi è arrivata infatti a Federica Panicucci che ha voluto smentire la notizia con una serie di stories Instagram mentre si trovava ad una festa, in compagnia tra gli altri del compagno Marco Bacini.

La smentita della Panicucci

La conduttrice di Mattino 5 ha quindi parlato della notizia, invitando Parpiglia a cambiare le proprie fonti perché il loro rapporto in realtà è stabile e non vi è alcuna crisi.

Come emerge dagli screenshot di Caffeinamagazine.it anche Marco Bacini, inquadrato dalla compagna ha parlato dell’accaduto, invitando l’esperto di gossip a cambiare lavoro perché quello che divulga è lontano dalla verità.

Una risposta a tono quella dei protagonisti della vicenda che è un segnale nei confronti di Parpiglia a svolgere meglio la sua professione, verificando anche più volte prima di pubblicare un rumors.