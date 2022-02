In merito alla crisi tra Russia e Ucraina, il presidente americano Joe Biden ha annunciato che gli “Stati Uniti sono pronti, non importa cosa accadrà”.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni alla Nazione in merito al conflitto tra la Russia e l’Ucraina.

A questo proposito, il presidente americano ha annunciato: “Gli Stati Uniti sono pronti, non importa cosa accadrà.

Siamo pronti ad utilizzare la diplomazia, con i nostri alleati europei per stabilizzare e mettere in sicurezza la regione. Siamo pronti a rispondere in modo deciso ad un attacco russo che è ancora molto probabile”.