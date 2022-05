Cristiano Malgioglio: “Sono fidanzatissimo con un ragazzo turco”

Cristiano Malgioglio ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e sulle sue presunte nozze con Maria Schneider.

Cristiano Malgioglio ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata e alle sue presunte nozze con Maria Schneider e, per la prima volta, ha confessato cosa ne penserebbe del look di Damiano David dei Maneskin.

Cristiano Malgioglio: la vita privata

Cristiano Malgioglio è felicemente fidanzato e lui stesso ha ammesso che oggi, al suo fianco, vi sarebbe un ragazzo turco. Non è dato sapere dove e quando i due si siano conosciuti, quel che è certo è che il paroliere più famoso della tv sembri aver trovato la serenità.

Intervistato a Dagospia, Malgioglio ha rivelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha precisato di non esser mai stato sposato con l’attrice Maria Schneider (come è creduto da alcuni a causa di un pettegolezzo).

“Io per lei ero un amico e un compagno e lei una sorella per me. Ma io sposato con Maria Schneider? No. Ho un’altra natura io, e la amo molto. E ora sono fidanzatissimo con un ragazzo turco”, ha dichiarato il cantante.

Malgioglio: l’opinione su Damiano David

Malgioglio si è espresso anche sul “fenomeno” del momento, ossia Damiano David dei Maneskin. Il cantante ha dichiarato di apprezzare i suoi look, nonostante non li trovi particolarmente trasgressivi: “Io lo guardo e lo trovo normalissimo.

Invece per i ragazzi di oggi è una grande novità, una cosa moderna”, ha dichiarato Malgioglio, che ha anche aggiunto: “In Italia ero l’unico a farlo, e a truccarmi il viso in quel modo. L’altro forse, oltre a me, era Renato Zero con i suoi vestiti. Non voglio essere presuntuoso, ma se avessi voluto diventare una star internazionale ci sarei riuscito. Nelle mie canzoni parlavo di femminismo e di omosessualità: ero molto più moderno di tante cose oggi”.