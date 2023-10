L’arrivo di Cristianinho nell’Al-Nassr segna un capitolo entusiasmante nella storia del club, poiché unisce due generazioni di talento calcistico sotto lo stesso emblema.

Ronaldo, quando si dice: “Tale padre, tale figlio”

In un affascinante capitolo del calcio che evoca l’antico detto “Tale padre, tale figlio,” il progetto calcistico saudita ha effettuato un colpo di mercato straordinario acquisendo Cristiano Ronaldo Jr., noto anche come Cristianinho. Il nome Ronaldo è sinonimo di calcio d’élite, grazie all’indiscutibile eredità di Cristiano Ronaldo, noto come CR7, che ha giocato per club di fama mondiale come la Juventus e il Real Madrid. Ora, il giovane Cristianinho seguirà le orme del padre, ma con un legame ancora più profondo, giocando nell’Al-Nassr, con la maglia numero 7 e la stessa squadra in cui il padre ha scritto molte delle sue pagine di successo calcistico.

La promessa emergente: Cristiano Jr, classe 2010

Cristiano Jr., nato nel 2010, è entrato a far parte della squadra Under 15, nonostante la sua giovane età di soli 13 anni. Fin dalla sua tenera età, il giovane talento ha attraversato un percorso formativo che lo ha visto calcare i campi da gioco delle accademie di tutte le squadre in cui ha giocato suo padre, sin dal momento in cui è stato in grado di indossare le scarpe da calcio.

La decisione di iscrivere Cristiano Jr. alla squadra Under 15 testimonia la straordinaria abilità calcistica del giovane e l’immensa fiducia che il club saudita ha riposto in lui. La sua giovane età è in effetti notevole, ma dimostra anche il suo precoce talento nel mondo del calcio, un talento che probabilmente ha ereditato da suo padre.