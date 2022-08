Cristiano Ronaldo offerto a Inter e Milan: il secco “No” delle milanesi

Cristiano Ronaldo sta vivendo forse il momento più basso della sua brillante carriera: il fenomeno portoghese vuole assolutamente partire da Manchester

La carriera di Cristiano Ronaldo rischia di terminare nel peggiore dei modi. Il fenomeno portoghese, tornato al Manchester United dopo anni non brillantissimi alla Juventus, non si trova bene nel suo vecchio/nuovo club. La squadra sembra costruita male, la conferma è arrivata anche ieri con la roboante sconfitta dei Red Devils (4 a 0 contro il Brentford).

Cristiano Ronaldo via da Manchester: le destinazioni possibili

Ronaldo le sta provando davvero tutte per “scappare” da Manchester, proprio come fece non più di 365 giorni fa con la Juventus. Le voci di mercato attorno a lui impazzano. I suoi agenti, in particolare il potente Mendes, sta provando a piazzare il suo pezzo più pregiato a destra e sinistra. Il Real Madrid non lo rivuole indietro per questioni anagrafiche, lo Sporting Lisbona non può pagare uno stipendio così alto.

Dove andrà Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo offerto dagli agenti alle milanesi: Inter e Milan lo rifiutano

Secondo le ultime indiscrezioni degli insiders di calciomercato, il portoghese sarebbe stato offerto anche alle due milanesi. Inter e Milan, però, hanno entrambe rifiutato la possibilità di ingaggiare Ronaldo. Il 5 volte pallone d’oro è totalmente fuori dai paramentri dei rossoneri, sempre alla ricerca di nuovi giovani talenti che percepiscano stipendi sotto i 3 o 4 milioni.

L’inter, invece, al momento non può permettersi di mettere a bilancio anche Ronaldo, anzi, la paura dei tifosi è quella di dover perdere un pezzo pregiato della rosa.