Torna in campo il Milan, parla Stefano Pioli: “Ho una squadra forte”

I campioni d'Italia del Milan torneranno in campo in Serie A nella giornata di domani contro l'Udinese: Pioli commenta la rosa in conferenza stampa

Stefano Pioli è interventuto in conferenza stampa per parlare della prima partita di Serie A del suo Milan, che sarà contrapposto all’Udinese nella giornata di sabato 13 agosto alle ore 18 e 30. Il mister rossonero è molto soddisfatto della rosa milanista.

Milan, il ritorno dei campioni d’Italia: Pioli rassicura sulla rosa rossonera

Il Milan ha vinto il campionato di Serie A 2021/22 e per molti può considerarsi la squadra da battere anche per quest’anno. Qualcosa, però, è cambiato, almeno a livello di rosa. I rossoneri hanno perso due pedine fondamentali come Alessio Romagnoli e Franck Kessiè, che al momento non sono stati sostituiti. Pioli, però, ha parlato bene dell’operato sul mercato dei dirigenti del Milan, capaci di rafforzare la rosa soprattutto in attacco.

Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa

Stefano Pioli ha risposto ad un giornalista che, in conferenza stampa, gli ha chiesto se questo del 2022/23 sia il Milan più forte da lui allenato. Il tecnico di Parma ha risposto così: “Azzeriamo ovviamente la classifica, partiremo da 0 punti come tutti, ma partiremo con la consapevolezza di quello che sappiamo e porteremo avanti il nostro percorso. È un Milan forte, sarà il campo a determinare se lo saremo più o meno come l’anno scorso.

Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi occhi e lo stesso spirito dell’anno scorso: mi fa essere positivo. Siamo in crescita.”