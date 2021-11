Cristina Chiabotto, lite con la baby sitter per strada: le foto

Cristina Chiabotto ha avuto una discussione con la babysitter di sua figlia: la scena è stata immortalata dai paparazzi.

Mentre si godeva una passeggiata per le vie di Roma col marito Marco Roscio, la loro bambina, Luce Maria, e la baby sitter della piccola, Cristina Chiabotto è stata sorpresa dai paparazzi e, a seguire, ha avuto un diverbio con la tata.

Cristina Chiabotto: la lite con la tata

Cristina Chiabotto ha avuto una sfuriata contro la tata di sua figlia, Luce Maria, e la scena è stata immortalata dai paparazzi che hanno seguito l’ex Miss durante una passeggiata autunnale per le vie di Roma. Non sono chiari i motivi del diverbio tra le due, ma le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social. Battibecco con la baby sitter a parte, Cristina Chiabotto sembra aver trovato la vera felicità accanto al marito, Marco Roscio, e alla loro piccola Luce Maria.

Cristina Chiabotto: la vita privata

La showgirl si è legata all’imprenditore all’indomani della sua rottura con Fabio Fulco e nel 2019 i due sono convolati a nozze. Un anno più tardi il loro amore è stato coronato dall’arrivo della piccola Luce Maria, prima figlia della coppia. Sui social Cristina Chiabotto ha raccontato con gioia la sua gravidanza e l’attesa della piccola Luce, che oggi è sempre presente al fianco del papà e della mamma.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco

Prima di incontrare Marco Roscio, la Chiabotto è stata legata per 12 anni a Fabio Fulco. La relazione tra i due non è finita nel migliore dei modi e più volte l’attore (oggi legato a Veronica Papa) si era scagliato contro la modella. Fulco aveva pubblicamente affermato: “Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre… (…) Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata.

Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata”. Infine aveva concluso: “Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo”.

Cristina Chiabotto a sua volta aveva replicato contro l’ex compagno affermando: “Io vedo una famiglia nel mio futuro, ma non ero più sicura di volerla formare con Fabio“. Oggi i due sembrano aver definitivamente archiviato la loro lite e il loro duraturo legame.