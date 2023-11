Cristina Chiabotto (37 anni), ex Miss Italia, ha deciso di riprendere il suo costume da bagno e organizzare una bella “vacanza estiva” al mare, nonostante il mese di novembre. La conduttrice televisiva, eletta nel 2004 reginetta di bellezza, si sta godendo il sole e la spiaggia, ma non in Italia. Infatti, Cristina si trova a Cuba in compagnia della sorella Serena.

Cristina Chiabotto: una fuga tropicale a Varadero

Cristina Chiabotto ha recentemente condiviso una serie di foto incantevoli sui suoi social, regalando agli utenti uno sguardo esclusivo sulla sua felicità in un contesto tropicale. La 37enne torinese sembra aver abbracciato appieno l’atmosfera rilassata di Varadero, una delle spiagge più iconiche dell’isola centroamericana di Cuba.

Cristina Chiabotto: “Cuba un’esplosione di vita”

Cristina ha descritto Cuba come “un’esplosione di vita, un aggrovigliarsi di gioia e bellezza”. La Chiabotto ha inoltre definito l’isola una salsa, una miscela irresistibile di ritmo e passione che si diffonde come la musica nelle strade. Descrivendo l’atmosfera, ha equiparato l’isola a una rinfrescante pina colada sorseggiata su una spiaggia d’incanto, sottolineando il connubio tra la bellezza naturale e il gusto esotico.

Cristina Chiabotto descrive la gioiosità di Cuba

La presentatrice ha utilizzato metafore suggestive, raffigurando Cuba come un bambino senza giochi che ti invita a ballare. Questa immagine evocativa suggerisce l’invito al divertimento spontaneo e alla gioia, elementi caratterizzanti la cultura cubana.