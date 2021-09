Cristina Marino sbotta sui social: “Se non posto la faccia di mia figlia, che vi frega?”

Cristina Marino ha tuonato via social contro le sempre più insistenti attenzioni nei confronti di sua figlia, Nina Speranza.

Attraverso i social Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, si è sfogata per le attenzioni morbose nei confronti di sua figlia, la piccola Nina Speranza.

Cristina Marino: lo sfogo

Più e più volte Cristina Marino e Luca Argentero hanno precisato di voler proteggere la privacy della loro bambina, la piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020.

L’attrice – che è convolata a nozze con il celebre attore alcuni mesi fa – si è sfogata contro le insistenze dei fan in merito alle foto della bambina, che lei e Luca Argentero hanno sempre cercato di tutelare:

“Questa roba del tormento che io non la posto, ma a voi che ve frega? A voi cosa interessa vedere che faccia ha mia figlia? E soprattutto se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre, potrò fare come mi pare?”, si è sfogata l’attrice, e ancora: “Perché se pubblichi i piedi allora devi pubblicare anche la faccia o se non pubblichi la faccia non devi pubblicare neanche i piedi.

Ma perché? Ragazzi rasserenatevi, uno su Instagram pubblica quello che gli va di pubblicare, non illudetevi che sia Truman Show anche quando lo sembra, non lo è”, ha tuonato.

Cristina Marino: le denunce

Dopo la nascita della piccola Nina Speranza Cristina Marino e Luca Argentero avevano promesso d’intraprendere azioni legali contro un noto settimanale che aveva pubblicato alcuni scatti rubati della loro bambina. La coppia riteneva che il volto della piccola non fosse stato coperto a sufficienza e Luca Argentero aveva scritto: “Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola ‘rispetto’ venga a mancare davanti al denaro – ha sottolineato – Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata…è immorale venire meno alla volontà di un genitore, è in altrettanto modo illegale postare il viso riconoscibile di un minore…

Io e la mia compagna avevamo deciso di tutelare la cosa più preziosa che abbiamo. Siamo sicuri che l’avidità e la superficialità verranno punite nelle giuste sedi!”.

Cristina Marino: la vita privata

Querelle escluse oggi Cristina Marino e Luca Argentero sembrano essere più felici che mai: i due trascorrono molto tempo in campagna con la loro famiglia e lo scorso 5 giugno sono convolati a nozze.