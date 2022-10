Cristina Quaranta su Antonino e Belen: “Lui ha una situazione particolare”

Cristina Quaranta ha preso le difese di Antonino Spinalbese e ha lasciato intendere che lui avrebbe ricevuto delle diffide.

Al GF Vip Cristina Quaranta ha preso le difese di Antonino Spinalbese che, nelle ultime ore, si è scagliato contro Edoardo Donnamaria per averlo nominato.

Cristina Quaranta difende Antonino Spinalbese

Nelle ultime ore al GF Vip Cristina Quaranta ha preso le difese di Antonino Spinalbese e ha lasciato intendere che avrebbe una situazione particolare anche a causa di alcune diffide (che molti credono gli sarebbero state inviate dall’ex, Belen Rodriguez).

Antonino se l’è presa con Edoardo Donnamaria, che ha accusato di non essere un vero amico in quanto lo avrebbe nominato.

“Non dire queste cose perché tu non sei lui. La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo. Dai ci siamo capiti è una cosa diversa. Non c’hai mai pensato? Che ha delle diffide…”, ha affermato Cristina Quaranta prendendo le difese dell’hair stylist. Al momento è la prima a parlare pubblicamente delle diffide che Antonino avrebbe ricevuto e che in molti credono esser state inviate da Belen.

La reazione di Belen a Antonino al GF Vip

Secondo indiscrezioni infatti quando è emerso che Antonino volesse partecipare al GF Vip la sua ex compagna, Belen Rodriguez, non l’avrebbe presa bene. Oggi la showgirl ha ritrovato la felicità accanto a Stefano De Martino e non gradirebbe che si parli di lei senza il suo consenso all’interno del reality show. La presenza di Antonino nella casa di Cinecittà ha ovviamente portato a una sovraesposizione di Belen e di sua figlia Luna, ma l’hair stylist è sempre stato attento nel menzionare entrambe (e ha cercato il più possibile di non parlare affatto della sua ex).

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?