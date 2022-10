Dopo il boato che ha distrutto in Sardegna l'Aula magna dell'ateneo di Cagliari nella stessa notte crolla il soffitto del tribunale a Catania

Crolla il soffitto del tribunale a Catania: danni all’ufficio del Gip e boato nel Palazzo di Giustizia siciliano e nessun ferito per una circostanza del tutto fortunosa. La stessa circostanza che più o meno nelle stesse ore ha impedito che ci fossero vittime in un altro crollo ad una struttura pubblica, l’università degli studi di Cagliari dove sempre stanotte è crollata l’Aula magna dell’ateneo a ridosso di alcune aree delle disciplina umanistica.

Crolla il soffitto del tribunale a Catania

Insomma, il sunto è che a quest’Italia più che il Pnrr serva un intervento diretto da Lourdes. Ad ogni modo dopo il crollo nell’università di Cagliari un nuovo crollo interessa un edificio pubblico. E Today spiega che c’è sgomento al Palazzo di giustizia di Catania dove un crollo la notte scorsa ha interessato il soffitto di uno degli uffici di una importante segreteria adibita all’amministrazione della giustizia.

La segreteria di uno dei Gip del tribunale

Si tratta infatti della segreteria di un giudice per le indagini preliminari situata al terzo piano dell’edificio di piazza Verga. A sciprire il crollo nelle ore del mattino gli impiegati all’apertura degli uffici. Una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti sta cercando di far luce sul disastro. Tutto questo mentre i fascicoli e il materiale sono stati trasferiti in altro ambiente, si spera più solido.