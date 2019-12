Albero di Natale va a fuoco in casa: mamma e due bimbi in ospedale

Un albero di Natale è andato a fuoco in un appartamento nell'hinterland di Torino per un incendio improvviso: mamma e figli ricoverati.

Paura in un palazzo di Orbassano (provincia di Torino), dove intorno alle 23:30 di ieri, martedì 10 dicembre 2019, un albero di natale ha preso fuoco in un appartamento. La madre e i figli che si trovavano all’interno dell’appartamento sono stati portati al Pronto Soccorso.

Albero di Natale va a fuoco

Alla vista dell’albero in fiamme, costoro hanno cercato di rivolgersi agli altri residenti del condominio per chiedere aiuto ma, essendo stati colti di sorpresa dalle fiamme, si sono dovuti rifugiare in altre stanze della casa. Immediata la chiamata ai soccorritori dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno raggiunto il quarto piano dello stabile di via Gramsci tramite un’autoscala.

Una volta all’interno dell’appartamento, hanno salvato la mamma e i due figli e li hanno affidati ai sanitari del 118, a loro volta accorsi.

Questi li hanno trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, dove i medici hanno loro diagnosticato un principio di intossicazione. I tre stanno comunque bene e, tenuti in osservazione tutta la notte, sono fuori da ogni pericolo. Per precauzione i soccorritori hanno fatto evacuare l’intero stabile fino al completamento delle loro operazioni.





Intanto sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa sia stato a provocare l’incendio. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che questo sia divampato a causa di un corto circuito. Questo avrebbe avuto origine nella spina a cui sono collegate le luci dell’albero di Natale. Le tende, il divano e le suppellettili presenti intorno avrebbero fatto poi divampare le fiamme che hanno causato diversi danni all’appartamento.