E' morto il bambino di 2 anni rimasto coinvolto in un incidente nei pressi di Vicenza: si è spento dopo 5 giorni di agonia.

Non ce l’ha fatta Davide Torresan, il bimbo di 2 anni rimasto coinvolto in un incidente nella provincia di Vicenza: il piccolo è morto dopo 5 giorni di agonia. L’auto sulla quale viaggiava si era scontrata frontalmente con un’altra vettura e, a causa del violento impatto, era andato in arresto cardiocircolatorio. “Ha lottato come un leoncino”, ha dichiarato, sconvolta, la madre.