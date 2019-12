Susanna Tamaro ufficializza il suo ritiro dalla vita pubblica a causa della mancanza di forze sottrattegli dalla sindrome di Asperger.

Susanna Tamaro ha annunciato il ritiro dalla vita pubblica nell’occasione del suo 62esimo compleanno. A causa della sindrome di Asperger di cui soffre, ha infatti affermato di non avere più energie e di voler preservare quelle poche che ha per rimanere a casa a scrivere.

Il ritiro di Susanna Tamaro

La sindrome neurologica, ha spiegato, dà tanti vantaggi come quello di avere una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo i 50 anni. Ha rivelato di non riuscire più a muoversi, viaggiare e fare incontri. Per questo, trovandosi nella situazione di dover scegliere dove spendere le sue poche forze, ha optato per rinunciare agli impegni sociali e dedicarsi totalmente alla parola scritta.

Durante i festeggiamenti che hanno avuto luogo ad Orvieto, la scrittrice ha anche donato il suo Mac, usato per scrivere nel 1992 Va’ dove ti porta il cuore, grande successo che ha venduto 15 milioni di copie.

Ha affermato che uno dei suoi detrattori l’aveva attaccata per aver scritto quel libro con il computer. “Allora sembrava una magia, per me è stata una liberazione poterlo utilizzare“, ha affermato. Ha poi aggiunto che quell’oggetto ha vissuto per tanti anni con lei e ha scritto tanti libri. Per questo ritiene ora positivo che possa essere nelle mani della comunità.

Il computer è stato donato al Vetrya corporate campus e posato in una teca. La Tamaro è poi tornata a parlare del suo libro, che evidentemente, dato il successo avuto, ha toccato qualcosa di umano che lega tutti. Ha infine spiegato di aver usato il pc per rispondere a migliaia di mail e lettere, per poi scoprire che il solo a farlo era Herman Hesse.