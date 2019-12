Resposabile di un pestaggio insieme a due coetanei, l'influencer di Varese Christina Bertevelllo avrà l'obbligo di fima.

Coinvolta in un caso di pestaggio e rapina insieme al fidanzat0 e ad un amico, per l’influencer di Varese Christina Bertevello le autorità hanno disposto l’obbligo di firma. La 22enne è un volto abbastanza noto nella zona, vantando 600.000 follower su Instagram e un buon numero di seguaci anche su YouTube, dove realizza video sotto il nome di Badass.

Influencer di Varese coinvolta in un pestaggio

I fatti risalgono allo scorso 15 novembre. In quella data i Carabinieri avevano ricevuto una segnalazione di una rapina con arma da fuoco vicino ad un hotel di Somma Lombardo. Visti i filmati delle telecamere e ascoltati diversi testimoni, hanno ricostruito quanto accaduto.

Tutto si sarebbe giocato all’interno di una riscossione di debiti per droga. Il ragazzo vittima della rapina e del pestaggio avrebbe avuto un debito con il suo aggressore che lo aveva rintracciato grazie ad un conoscente comune.

Scoperto chi aveva fatto il suo nome, quest’ultimo lo ha attirato in un bosco dove, aiutato appunto da un coetaneo e dalla fidanzata influencer, l’ha legato ad un albero per poi picchiarlo con pugni e bastonate. Non prima di aver rotto il suo telefono davanti ai suoi occhi con un trapano. L’oggetto è stato trovato e sequestrato dai Carabinieri insieme ad alcuni fazzoletti sporchi di sangue.

I tre hanno liberato il giovane solo dopo averlo costretto a dare loro 800 euro chiesti per aver fatto la spia. L’autorità giudiziaria ha disposto per Christina e l’amico l’obbligo di presentazione agli uffici della polizia giudiziaria, mentre il fidanzato è stato messo agli arresti domiciliari. I quattro coinvolti sono tutti di età compresa tra 22 e 24 anni e residenti nel Varesotto.