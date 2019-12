Un furgone travolge due fratelli nei pressi di una rotonda in provincia di La Spezia: sono gravi.

Paura in provincia di La Spezia, dove due fratelli di 5 e 6 anni sono stati travolti da un furgone mentre si trovavano in compagnia della mamma, rimasta illesa. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 dicembre 2019 in una strada al confine tra Sarzana e Santo Stefano di Magra.

Furgone travolge fratelli a La Spezia

Ancora non è chiara la dinamica esatta dell’investimento che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. Questo si è verificato nei pressi di una rotonda vicina alla zona industriale di Pratolino. Non è la prima volta che l’area si trova ad essere teatro di incidenti stradali.

Alla guida del furgone che ha investito i due fratellini vi era un operaio edile di 47 anni residente nella provincia di Massa Carrara. Costui viaggiava insieme ad un collega e, a seguito del violento impatto, i due si sono subito fermati a prestare i primi soccorsi in attesa delle ambulanze.

Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno trovato entrambi i bambini in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Hanno portato il più grande al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia in codice rosso. Per il più piccolo, considerato il suo stato critico, è stato reso necessario l’intervento di un elisoccorso che l’ha trasportato urgentemente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Quest’ultimo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto anche la Polizia municipale, che ha circondato l’area del sinistro ed effettuato tutti i rilievi necessari. Ad essa spetteranno le indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.