Una grande stella cadente, nota scientificamente come bolide, ha solcato il cielo sopra a Torino lasciando senza parole moltissimi cittadini.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre i cittadini della città di Torino hanno avvistato un grosso bolide: una stella cadente, infatti, ha solcato il cielo. Le persone residente nel pinerolese e nel canavese hanno ammirato il cielo nel momento esatto in cui il corpo celeste viaggiava a grande velocità. Uno spettacolo che è stato immortalato in diversi video e immagini. Le enormi dimensioni della stella cadente, inoltre, hanno permesso di vederla anche in Liguria e nella provincia di Varese.





Grossa stella cadente a Torino

In un video segnalato dalla pagina Facebook di Meteo Pinerolo, si vede chiaramente il passaggio della grande stella cadente (scientificamente chiamata bolide) sul cielo sovrastante la città di Torino. Uno spettacolo incredibile per tutti i residente del pinerolese, del canavese ma anche dei cittadini della Liguria e delle provincia di Varese.

Le enormi dimensioni della stella, infatti, l’hanno resa visibile in più punti del nord Italia. Secondo gli esperti, inoltre, in questo periodo dell’anno (fine dicembre/inizio gennaio) la Terra attraversa lo sciame meteorico delle Quadrantidi. Per questo motivo sul cielo piemontese sarebbe apparso questo enorme bolide.

Che cos’è un bolide

Un bolide (o fireball) è una particolare meteora brillante che si può vedere tranquillamente ad occhio nudo anche durante il giorno. Il meteoroide, invece, è un frammento di asteroide o cometa che viaggia in orbita attorno al Sole e solitamente ha una dimensione inferiore al metro. Le meteore (chiamate comunemente stelle cadenti), quindi, sono la traccia visibile dei meteoroidi che entrano nell’atmosfera terrestre con grande velocità.