Sono tre le persone ferite nell'incidente stradale avvenuto a Brescia: si tratta di un uomo di 48 anni e due ragazze di 17 e 19 anni.

Grave incidente stradale a Esine, comune in provincia di Brescia. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Strada Statale 42, qualche minuto prima delle 21.30 di domenica 29 Dicembre 2019. Al momento il bilancio parla di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Inoltre, il tratto di strada in cui è successo lo scontro sarebbe rimasto chiuso al traffico per più di due ore.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri di Breno, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Oltre a loro, sul luogo dell’incidente sono giunte anche l’automedica e le ambulanze di Camunia Soccorso, Sma Pisogne e Croce Rossa, inviate dalla centrale operativa. In base ad una prima ricostruzione, forse a causa dell’asfalto ghiacciato, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, centrando in pieno l’altra vettura che transitava sul tratto di strada proprio in quel momento.





Incidente stradale a Brescia

Tre le persone ferite.

Si tratta di due ragazze di 17 e 19 anni, a bordo di un’auto, e un uomo di 48 anni a bordo della seconda vettura. Tutti e tre sono rimasti incastrati tra le lamiere. Soltanto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Darfo e di Breno ha reso possibile la loro liberazione. I pompieri si sono poi occupati anche della messa in sicurezza della carreggiata.

Le due persone ferite in modo lieve sono state trasferite in codice giallo all’ospedale di Esine. Il più grave, invece, si trova in codice rosso al Civile dove avrebbe già subìto un delicato intervento chirurgico.