Il padre di Pietro Genovese, il ragazzo che ha investito Gaia e Camilla in Corso Francia, ha scritto una lettera ai genitori delle due ragazze.

A circa 10 giorni dall’incidente avvenuto in Corso Francia a Roma, Paolo Genovese ha scritto una lettera ai genitori di Gaia e Camilla. La data riportata sulla busta è il 30 dicembre. Il padre di Pietro aveva tentato di incontrare i genitori delle due 16enni investite e uccise da suo figlio, poi arrestato. Tuttavia, il riscontro dei legali delle famiglie Von Freymann e Romagnoli è sempre stato negativo. “Emotivamente non era il momento adatto, una lettera sarebbe stata la benvenuta” avevano chiarito. E così il regista ha scritto ai genitori.





Incidente Roma, lettera Paolo Genovese

Il regista Paolo Genovese, dopo essersi confrontato con il suo legale, l’avvocato Gianluca Tognozzi, aveva chiesto di incontrare le famiglia di Gaia e Camilla. Tuttavia, i legali di Von Freymann e Romagnoli (rispettivamente Giovanni Maria Giaquinto, poi sostituita dall’ex ministra Giulia Bongiorno e Cesare Piraino) hanno dato esito negativo alla richiesta spiegando che al momento l’incontro è “inopportuno”.

Gli avvocati, però, hanno anche spiegato che una richiesta scritta sarebbe stata invece “benvenuta”. Perciò Paolo Genovese ha scritto una lettera alle famiglie delle due 16enne investite a Ponte Milvio.

Il prossimo 2 gennaio, inoltre, si terrà l’interrogatorio di Pietro Genovese, il 21enne alla guida dell’auto che ha travolto le due giovanissime. Al momento il ragazzo si trova agli arresti domiciliari con le accuse di omicidio stradale plurimo. Non si esclude in futuro un incontro tra il regista e le famiglie delle ragazze. Infine, non esiste ancora una versione coerente nelle indagini: qualcuno ritiene che Gaia e Camilla abbiano attraversato con il rosso, altri invece fanno riferimento al maltempo.