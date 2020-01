Il vasto incendio è divampato all'interno di un'azienda che si occupa di rifiuti a Grugliasco, in provincia di Torino.

Notte di grande paura in provincia di Torino, a Grugliasco, dove è divampato un maxi incendio che ha interessato una ditta che tratta rifiuti. Le rilevazioni degli inquirenti sono ancora in corso, ma stando a quanto si apprende le fiamme sarebbero divampate poco dopo l’una della notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio e hanno bruciato alcune enormi cataste di carta pronte per essere riciclate e riutilizzate. Le fiamme sono state viste anche a diversi chilometri di distanza e hanno creato molta preoccupazione tra i residenti.

Incendio a Torino

Poco dopo l’una è scattato l’allarme ai vigili del fuoco che sono rapidamente giunti sul luogo con diverse squadre per spegnere l’incendio. L’intervento è durato molte ore e solo alle prime luci dell’alba i pompieri hanno definitivamente spento le altissime fiamme che avevano avvolto l’azienda e rendendosi visibili, complice il buio della notte, anche a moltissimi chilometri.

Le alte fiamme hanno fatto sì che la cenere, alzatasi per aria, volasse invadendo strade e balconi delle case. Solo all’alba la situazione è rientrata alla normalità.





Indagini in corso

Stando alle prime informazioni, le fiamme si sarebbero alzate a partire da alcune cataste di carta pronta per essere riciclata. Non sono chiare al momento le cause e l’esatta dinamica ma le indagini, affidate ai Carabinieri di Rivoli, sono in corso e faranno chiarezza su quanto accaduto. Al momento dell’incendio l’azienda era vuota motivo per cui non risultano esserci vittime o feriti.