Uno sciame sismico ha fatto tremare la terra in Ciociaria: due scosse di terremoto sono state segnalate a brevissima distanza.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Ciociaria. La prima si è verificata nella giornata del 12 gennaio (ore 4:43 della notte), mentre la seconda a poche ore di distanza (ore 4:40 di lunedì). In mezzo a queste due scosse, inoltre, ci sarebbe stato uno sciame di almeno tre micro-scosse di tipo strumentale e dunque non avvertite dalla popolazione. Il cosiddetto “sciame sismico” potrebbe protrarsi nelle prossime ore.





Terremoto in Ciociaria

Pur essendo una scossa relativamente lieve, la popolazione vicino a Collepardo ha sentito vibrare i vetri delle finestre per quasi un minuto.

Le coordinate geografiche della scossa di lunedì sono state: latitudine 41.76 e longitudine 13.37. La profondità del sisma, invece, è stata di 9 km. La scossa è stata chiaramente avvertita anche dai comuni limitrofi di Alatri, Veroli, Frosinone, Guarcino, Vico nel Lazio. Nell’intermezzo tra le due scosse, infine, sono stati rilevati anche dei micro-fenomeni di assestamento non avvertiti però dalle persone.