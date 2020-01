Percepisce reddito di cittadinanza, spacciatore arrestato dalla Guardia di Finanza

Spacciatore a Ragusa percepisce reddito di cittadinanza, arrestato e posto ai domiciliari dalle Fiamme Gialle. Gli uomini delle Guardia di Finanza hanno sequestrato 47 grammi di cocaina e oltre 1100 euro.

Spacciatore percepisce reddito di cittadinanza: arrestato

La Guardia di Finanza di Ragusa ha posto agli arresti domiciliari uno spacciatore. Durante il blitz gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato complessivamente 47 grammi di cocaina e oltre 1100 euro euro. Secondo le forze dell’ordine i soldi proverrebbero dallo spaccio.

Ancora una truffa ai danni dello Stato. Durante gli accertamenti gli investigatori hanno notato che l’uomo percepiva il reddito di cittadinanza. Dopo la scoperta a quest’ultimo è stato subito revocato.

Le indagini investigative hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un complice dello spacciatore.

Sull’uomo sono in corso in questo momento approfondimenti da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare se esistono i presupposti per il mantenimento del reddito di cittadinanza che anche lui percepisce.

Altri casi

Non è la prima volta di truffe simili. Tra Napoli e Caserta la Guardia di Finanza aveva scovato numerose persone che attraverso il reddito di cittadinanza avevano acquistato bottiglie della famosa marca di bollicine Dom Perignon. Nel siracusano un uomo era stato trovato a bordo di una Porche, nulla di strano inizialmente, ma una volta fermato è stato arresto per il possesso di 120 grammi di cocaina. Dopo degli approfondimenti è stato scoperto che l’uomo percepiva anche il reddito di cittadinanza.