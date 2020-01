Almeno quattro veicoli e nove persone sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente stradale a Limone sul Garda, in provincia d Brescia.

Terribile incidente stradale quello avvenuto a Limone sul Garda, in provincia di Brescia, nella mattinata del 20 gennaio. Almeno quattro veicoli sarebbero infatti stati coinvolti in uno schianto sulla stradale statale 46 Gardesana, che è stata contestualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente c’è stato infatti un notevole dispiegamento di mezzi, con cinque ambulanze, due elicotteri da Brescia e da Bergamo, una squadra dei Vigili del Fuoco e una della Polizia Stradale giunte sul posto. Fortunatamente non si registrano vittime.

Brescia: incidente stradale sulla Gardesana

Stando alle poche informazioni trapelate al momento sembrerebbe che nell’incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, siano rimasti coinvolti quattro veicoli e nove persone in totale. Di queste, tre sarebbero rimaste ferite in maniera grave e immediatamente trasportate in ospedale dalle ambulanze: esse sono una ragazza di 27 anni e altre due ragazze di 21, ricoverate tutte in codice giallo.

Gli altri conducenti feriti sarebbero un uomo di 40 anni, uno di 38 anni e due ragazzi di 21 e 25 anni, tutti per fortuna non in pericolo di vita.

I veicoli interessati dal sinistro sarebbero tre automobili e un furgoncino.





Statale chiusa al traffico

Attualmente le Forze dell’Ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto, chiudendo nel frattempo al traffico veicolare la statale Gardesana. Proprio per questo motivo si registrano al momento lunghe code in entrambi i sensi di marcia che stanno provocando intensi disagi per i pendolari che ogni mattina si recano al lavoro.