Tragico contro in Via Siffredi a Genova: una moto è finita contro un'auto e il suo conducente ha perso la vita per il forte impatto.

Dramma a Genova, dove nelle prime ore di mercoledì 22 gennaio 2020 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto in via Siffredi. Il conducente a bordo della due ruote, un ragazzo di 27 anni, è morto a causa del violento impatto.

Scontro auto-moto in via Siffredi

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:15. Per motivi ancora in corso di accertamento un’auto e una moto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate. Il giovane a bordo della moto stava viaggiando verso Ponente quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un mezzo che viaggiava nella sua stessa direzione per poi essere travolto e investito da quello che veniva verso di lui. Di questo veicolo non ci sarebbe però traccia e non si esclude l’ipotesi che il conducente si sia allontanato senza fermarsi a prestare soccorso pur essendosi accorto dell’incidente.

Niente da fare per il motociclista.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, ha riportato ferite troppo gravi che si sono rivelate letali. Nessun’altra persona sarebbe rimasta lesa durante il sinistro stando a quanto riportano i soccorritori. Presenti anche diverse pattuglie della Polizia Locale per gestire il traffico all’ora di punta per molti lavoratori.





Una corsia è stata infatti chiusa per permettere alle autorità di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la vicenda, per cui risulteranno utili anche le telecamere di videosorveglianza. Per questo si sono create lunghissime code sia in direzione Ponente sia in direzione Levante, con mezzi incolonnati già a Sestri Ponente.