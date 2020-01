A causa di un'encefalopatia acuta necrotizzante, complicanza da influenza, una bimba di dieci anni è morta all'ospedale di Treviso.

Tragedia a Treviso, dove una bambina di dieci anni è morta in seguito ad una complicanza sopraggiunta dopo l’influenza. Si tratta di una patologia che ha causato una severa compromissione cerebrale con interessamento dei centri vitali.

Morta a Treviso per complicanza da influenza

La piccola aveva iniziato ad accusare febbre alta nella serata di sabato 25 gennaio 2020. A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, il giorno seguente i genitori l’avevano portata in Pronto Soccorso. I medici si sono subito accorti della gravità della situazione tanto che a distanza di poche ore dall’arrivo in ospedale la bimba è andata in coma. Il personale ha fatto di tutto per evitare il peggio ma la complicanza progredita in pochissime ore ha reso inefficace qualsiasi tipo di terapia e il decesso è sopraggiunto nel pomeriggio di martedì 28.





Gli esami effettuati sul corpo della vittima hanno spiegato che si è trattato di encefalopatia acuta necrotizzante, una patologia estremamente rara che a livello mondiale colpisce un centinaio di bambini.

È una malattia conseguente a infezioni virali tra le quali anche l’influenza di tipo B, quella che aveva contratto la bambina.

Una volta che colpisce, la patologia si sviluppa in pochissime ore causando danni irrecuperabili sul sistema nervoso centrale con compromissione dei centri vitali. Per questo, data la velocità dell’impatto, ogni tipo di intervento risulta purtroppo vano e inefficace. I medici hanno infatti spiegato che nella maggior parte dei casi la malattia conduce alla morte. Anche in caso di sopravvivenza gli esiti sono comunque spesso molto gravi.