In un bar di Roma è apparso un cartello che vieta l'ingresso alle persone cinesi: scatta la psicosi coronavirus.

Scatta la psicosi coronavirus a Roma dopo i due casi accertati dei turisti e un terzo caso sospetto: in un bar della Capitale è stato vietato l’ingresso ai cinesi. L’episodio è avvenuto in via dei Lavatori, a pochissima distanza dalla Fontana di Trevi, in pieno centro. Migliaia di turisti si riversano ogni giorno nella zona, eppure il locale pone alcune restrizioni ai clienti.

Coronavirua a Roma, bar contro cinesi

Ingresso vietato alle persone cinesi: questo è il cartello apparso al’esterno di un bar di Roma dopo l’accertamento dei due casi di coronavirus. Infatti, nella capitale è scoppiata la psicosi contagio nonostante il presidente del Consiglio e il direttore dell’hotel nel quale hanno alloggiato i turisti abbiano invitato ad evitare allarmismi.

“Due to international safety measures all people coming from China are not allowed to have access in this place. We apologise for any inconvenient“, recita il foglio. Ovvero tradotto: “A causa delle misure di sicurezza internazionali le persone che vengono dalla Cina non sono autorizzate a entrare in questo posto. Ci scusiamo per ogni inconveniente”. Inevitabile lo scoppio di enormi polemiche soprattutto tra i passanti, per la maggior parte cittadini italiani. Il cartello era stato momentaneamente rimosso per correggere e modificare la traduzione della frase in giapponese. In seguito, però, è tornato affisso all’esterno del locale, scatenando le reazioni dei cittadini.