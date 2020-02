Alla Cecchignola ci sarebbe un secondo caso sospetto di coronavirus: una donna che ha la congiuntivite è stata condotta allo Spallanzani.

Dopo la conferma della positività di uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola, ci sarebbe un nuovo caso sospetto di coronavirus nella Città Militare. Si tratta di una donna che ha manifestato una congiuntivite e che è stata portata all’ospedale Spallanzani per accertamenti.

Nuovo caso sospetto di coronavirus alla Cecchignola

La paziente in questione sarebbe risultata negativa al virus n-CoV ma è stata comunque portata al nosocomio romano a scopo precauzionale. A rendere pubblica la notizia è stato il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive della capitale, Francesco Vaia. Costui ha dichiarato di aver ricevuto una comunicazione dal Ministero della Salute circa il trasferimento dalla Cecchignola all’ospedale della suddetta donna. Si tratterebbe comunque di soli accertamenti per verificare che la congiuntivite contratta non sia collegata al virus, da cui i suoi test hanno già dato esito negativo.

“Quando arriverà da noi saremo in grado di comunicarvi le sue condizioni“, ha aggiunto Vaia.

Per ora non sono ancora note le generalità della paziente né se abbia avuto particolari contatti con l’altro italiano risultato invece positivo alle analisi.

Quest’ultimo si trova ricoverato allo Spallanzani in buone condizioni stando a quanto riferiscono i medici. Il ragazzo ha una lieve febbre e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione. Gli operatori sanitari hanno assicurato che è sereno e in stretto contatto con la famiglia. Nell’ospedale romano sono poi ancora ricoverati i due cinesi, primi casi sul suolo italiano, che restano in condizioni stabili.