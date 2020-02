Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente a Fiumicino: la sua auto si è scontrata contro un palo.

Tragedia a Roma. Nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente: la sua auto si è schiantata contro un palo a Fiumicino. Da quanto si apprende, inoltre, a bordo dell’auto viaggiava anche un passeggero. Quest’ultimo è stato estratto dalle lamiere e portato dal 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Nulla da fare, invece, per il conducente che ha perso al vita sul colpo.





Fiumicino, auto contro un palo

Rimangono incerte le cause e la dinamica di quanto accaduto nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. Verso le 2:30 del mattino, infatti, un’auto si è schiantata contro un palo in via Arturo Dell’Oro non lontano dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

A bordo del mezzo, inoltre, viaggiavano un ragazzo di 25 anni, morto sul colpo, e un passeggero rimasto ferito. Non appena giunti sul posto, infatti, i soccorritori non sono potuti intervenire in alcun modo per salvare il giovane di 25 anni. Lo schianto si è rivelato fatale. Il passeggero, invece, è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco ed è stato affidato ai medici. Non risultano coinvolte altre vetture. Immediato il trasferimento in ospedale del passeggero a bordo dell’auto presso il Grassi di Ostia. Il mezzo, infine, è uscito distrutto dall’impatto con il palo.

Sul posto, oltre alle ambulanze, all’automedica e ai vigili del fuoco, erano presenti anche le forze dell’ordine per verificare la dinamica di quanto accaduto.

Sono in corso le indagini, non si esclude alcuna pista.