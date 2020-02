Una scossa di terremoto M 2,9 è stata avvertita nella mattinata di martedì 11 febbraio in Molise: la terra ha tremato intorno alle ore 9:50.

Lieve scossa di terremoto in mattinata in Molise: l’epicentro è stato segnalato a 3 chilometri da Rotello, in provincia di Campobasso. Il sisma, registrato dai sistemi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia aveva una magnitudo pari a 2.9 sulla scala Richter. Da quanto si apprende, però, non ha registrato alcun danno a cose o persone.

Inoltre, la scossa è stata avvertita dalla popolazione molisana alle ore 9:50 di martedì 11 febbraio. Le coordinate geografiche (latitudine, longitudine), invece, erano 41.77, 14.98 e la profondità era pari a 10 chilometri.

Ad avvertire la scossa, però, sono stati moltissimo comuni molisani, tra i quali Serracapriola, Chieuti, Casalnuovo Monterotaro e Carlantino. E ancora: Montorio dei Frentani, Montelongo, Ururi, Santa Croce di Magliano, Larino, Bonefro, San Giuliano di Puglia, Casacalenda, San Martino in Pensilis, Colletorto. Anche i cittadini di Provvidenti, Guardialfiera, Portocannone, Guglionesi, Ripabottoni, Morrone del Sannio, Sant’Elia a Pianisi e Montecilfone hanno avvertito il sisma.