Un treno Frecciarossa ha investito un ragazzo nella stazione di Cesena: non si esclude un gesto volontario da parte di quest'ultimo.

Tragedia in stazione a Cesena, dove un ragazzo probabilmente ancora minorenne è morto investito da un treno Frecciarossa in transito. Il suo corpo è stato trascinato per diversi metri a causa del violento impatto con il convoglio.