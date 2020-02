Incendio in un appartamento a Stimigliano Rieti: donna muore carbonizzata

Un incendio è divampato in un'abitazione di Rieti, nella piccola frazione di Stimigliano: a perdere la vita è stata una donna romena di 62 anni.

Una donna di 62 anni è stata trovata morta carbonizzata dopo lo scoppio di un incendio nella sua abitazione in provincia di Rieti, a Stimigliano. Da quanto si apprende, infatti, il rogo sarebbe divampato e avrebbe bruciato il corpo della donna, che i soccorritori hanno trovato carbonizzato. I vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto sono giunti rapidamente sul posto dopo una segnalazione dei carabinieri della locale stazione. Inutili, però, si sono rivelati i tempestivi soccorsi.





Rieti, incendio in un appartamento a Stimigliano

Potrebbe essere stato un incendio volontario quello scoppiato in un’abitazione di Stimigliano, vicino a Rieti: a perdere la vita è stata una donna di 62 anni di origini romene. Infatti, dopo l’allarme lanciato dai carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco di Poggio Mirteto si sono precipitati sul posto.

Per la donna, le cui generalità rimangono ignote per privacy, non c’è stato nulla da fare. I pompieri, inoltre, avrebbero trovato il suo corpo carbonizzato vicino al caminetto situato nella zona antistante la cucina. A far propendere le indagini su un gesto volontario sarebbe stato il ritrovamento accanto alla donna di alcuni flaconi di alcol, probabilmente utilizzati per accendere il fuoco. Rimangono comunque tutte da chiarire le cause e la dinamica di quanto accaduto: le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Nonostante la donna si trovasse da sola in casa nel momento in cui è scoppiato il rogo, pare che insieme a lei vivesse il compagno. Seguiranno opportuni accertamenti sul caso.