Una studentessa di 14 anni è stata colta da un infarto mentre si trovava a scuola: dopo il ricovero in ospedale sarebbe in fin di vita.

Dramma in una scuola a Padova: una studentessa di 14 anni è stata colta da un infarto nella mattinata di mercoledì 19 febbraio. L’episodio è accaduto al liceo delle Scienze umane Duca D’Aosta durante le prime ore di lezione. Sarebbe stato proprio il professore ad allertare i soccorsi. Un’ambulanza, infatti, è intervenuta sul posto. Dopo la rianimazione, inoltre, ha immediatamente accompagnato la giovanissima in ospedale. Secondo le prime informazioni, sarebbe in fin di vita.

I genitori della studentessa sono stati allertati direttamente dal preside e sono giunti presso l’Istituto in pochi minuti. Per la 14enne è scattato il ricovero presso il centro Gallucci dell’Azienda ospedaliera padovana.





Studentessa colta da infarto a scuola

Una studentessa di 14 anni è stata colta da un infarto durante le lezioni in una scuola di Padova: si sarebbe improvvisamente accasciata a terra.

Stando alle prime informazioni, infatti, la giovanissima avrebbe accusato un arresto cardiaco mentre stava frequentando le prime ore di lezione. Il professore, che in quel momento stava facendo l’appello, avrebbe allertato i soccorsi. I compagni della 14enne, nel frattempo, hanno cercato di fare spazio ai medici. Il dramma si è verificato presso il liceo delle Scienze Umane Duca D’Aosta.

Immediata la chiamata ai soccorsi che sono giunti sul posto in tempi rapidissimi. Il personale medico del 118 ha provveduto alla manovra di rianimazione. In seguito, inoltre, la studentessa è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. da quanto si apprende dai quotidiani locali, sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova in unità coronarica all’ospedale di Padova.