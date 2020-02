Incidente a Moscufo, in provincia di Pescara: auto finisce contro un albero

Terribile incidente a Moscufo in provincia di Pescara, dove un'auto si è schiantata contro un albero: quattro persone hanno perso la vita.

Quattro persone sono morte in un tragico incidente avvenuto a Moscufo, in provincia di Pescara. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio un’auto si sarebbe scontrata contro un albero. Il mezzo stava percorrendo la strada provinciale 59 quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe uscito di strada. I quattro uomini che si trovavano a bordo, tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono morti sul colpo. Sono in corso le opportune indagini sul caso.





Tragico incidente nella notte in Abruzzo: un’auto (Audi A5) si è schiantata contro un alberto in località Pischiarano del comune di Moscufo, alle porte di Pescara. Il sinistro sarebbe avvenuto lungo la provinciale 59 tra le 2 e le 2:30 del mattino.

A bordo della vettura, inoltre, viaggiano quattro persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni, tutti uomini. Nessun occupante dell’Audi A5 è sopravvissuto. All’arrivo del personale medico e sanitario del 118, infatti, non c’è stato nulla da fare: tutti gli occupanti erano già deceduti. Un impatto violentissimo quello tra l’auto e un albero, mentre la dinamica rimane da verificare. L’auto sarebbe improvvisamente uscita di strada andandosi a scontrare contro l’albero.

Sul posto, oltre alle ambulanze dei soccorritori, sono giunti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. Immediato il recupero dei corpi delle vittime, che sono stati estratti dalle lamiere dell’auto distrutta dall’incidente. I carabinieri di Montesilvano hanno avviato le opportune indagini sul caso.

Da quanto si apprende, nonostante non siano ancora state rese note le generalità delle vittime, si tratta di quattro uomini.