Coronavirus: Trenitalia dispone misure per limitare i contagi

Trenitalia ha emesso un comunicato per passeggeri e personale a bordo dei treni da rispettare per fronteggiare il coronavirus.

Per far fronte al contagio da coronavirus, Trenitalia ha attivato delle procedure particolari per garantire la massima sicurezza delle persone in viaggio e del personale presente a bordo dei convogli. Le disposizioni riguardano sia treni a media e lunga percorrenza (Frecce, InterCity, InterCity Notte) sia treni regionali.

Coronavirus: le disposizioni di Trenitalia

Trenitalia in particolare ha messo in campo le seguenti misure:

l’installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per mani ;

; la consegna al personale di apposito equipaggiamento protettivo (mascherine con filtro, guanti monouso);

(mascherine con filtro, guanti monouso); il potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo dei treni della flotta di Trenitalia (Frecce, InterCity, InterCity Notte e regionali);

disinfettanti a bordo dei treni della flotta di Trenitalia (Frecce, InterCity, InterCity Notte e regionali); la diffusione del vademecum del Ministero della Salute attraverso pieghevoli illustrativi e sui monitor dei treni regionali e delle Frecce; in assenza di monitor è prevista comunque la diffusione a bordo treno tramite annunci da parte del personale;

illustrativi e sui monitor dei treni regionali e delle Frecce; in assenza di monitor è prevista comunque la diffusione a bordo treno tramite annunci da parte del personale; la comunicazione ai viaggiatori, attraverso i canali informativi e i sistemi di vendita di Trenitalia, della cancellazione a tutti i treni della fermata nelle stazioni di Codogno e Casalpusterlengo così come predisposto dalle Autorità competenti;

così come predisposto dalle Autorità competenti; infine la definizione, in corso, di termini e modalità del rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate.

Queste disposizioni si aggiungono a quelle di consultare un medico e non recarsi fisicamente sul luogo di lavoro in presenza di sintomi sospetti.

Il vademecum emanato ottempera i provvedimenti presi dal governo in sede di Consiglio dei Ministri straordinario. Le suddette misure entreranno in vigore a partire da lunedì 24 febbraio 2020. Rimarranno tali fino a nuova disposizione.