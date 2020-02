Una donna (paziente oncologica) di Crema è morta a Brescia per le conseguenze del coronavirus: si tratta della sesta vittima in Italia.

È una donna originaria di Crema la sesta vittima del coronavirus in Italia. Il decesso è avvenuto agli Spedali civili di Brescia, dove era stata trasferita nella giornata di domenica 23 febbraio. La donna era una paziente oncologica dal quadro clinico già compromesso.

Coronavirus, sesta vittima in Italia

Si tratta del terzo decesso in poche ore nel Nord Italia, che porta a sei il numero ufficiale di vittime di coronavirus nel nostro Paese. Le generalità della donna non sono state, al momento, rese note, ma le autorità sanitarie fanno sapere che – come già accaduto in alcuni dei casi precedenti – si tratta di una paziente oncologica in condizioni di salute già precarie.

La donna, originaria di Crema, era stata trasferita in ospedale a Brescia, dove i medici hanno tentato di combattere l’infezione e salvarle la vita.

Solo poche ore prima, il commissario straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa, aveva diffuso la notizia della quinta vittima accertata di coronavirus (un uomo di 88 anni residente a Caselle Landi, in provincia di Lodi).

Sale a 224 il numero di contagi, di cui quasi un centinaio in ospedale.