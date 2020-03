Nella consueta conferenza stampa sul numero di nuovi contagi per coronavirus, il capo della Protezione Civile ha annunciato 2.263 casi e 79 morti.

Nel corso della conferenza stampa per la comunicazione dei dati aggiornati sui nuovi contagi per il coronavirus, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato come il numero dei casi in Italia sia salito a 2.263, ai quali si aggiungono 79 morti e 160 guarigioni complessive. Sempre secondo i dati ufficiali, l’88% dei contagi è situati nelle tre regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.