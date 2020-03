Tragico incidente a Gesturi: un ragazzo di 16 anni ha perso la vita cadendo in un dirupo con il trattore.

Era alla guida di un trattore di famiglia, forse per gioco, ma all’improvviso è caduto in un dirupo: un giovane di 16 anni ha perso la vita in un incidente e Gesturi. Forse una manovra errata, una svista o un avvallamento. Ancora incerte le cause dell’incidente che ha tolto la vita a un ragazzino in provincia di Cagliari, in Sardegna. Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.





Incidente a Gesturi

Tragedia a Gesturi, in provincia di Cagliari, nel sud della Sardegna: un ragazzino di 16 anni si è messo per gioco alla guida di un trattore ed è morto dopo un tragico incidente. Per una manovra errata – questa l’ipotesi sulla quale propendono gli inquirenti -, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito in un dirupo. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo finito nella scarpata non lontano dall’azienda di famiglia.

Era alla guida del mezzo di famiglia probabilmente per gioco: nessuno si aspettava che finisse in tragedia. A lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori del giovanissimo.

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale medico e dalle ambulanza, ma nulla è stato possibile fare per salvarlo. Il 16enne, infatti, è morto a causa dei gravi traumi riportati. Presenti anche i carabinieri di Sanluri che hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e hanno effettuato gli opportuni rilievi sul caso. Arrivato sul posto anche l’elisoccorso, ma invano.