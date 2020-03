Due giovani di Parma avrebbero tentato di lasciare la città per un viaggio di piacere verso Madrid: sono stati denunciati.

Due giovani di 20 e 25 anni hanno lasciato la loro città, Parma (inserita tra e città maggiormente colpite dal coronavirus), per raggiungere Madrid. I ragazzi, da quanto si apprende, si stavano recando all’aeroporto Marconi di Bologna: di lì, con un volo, sarebbe giunti in Spagna. Tuttavia, il loro comportamento ha violato le misure imposte da Dpcm del governo. Parma, infatti, rientra nelle 14 province dalle quali non è possibile spostarsi se non per motivi di estrema necessità e urgenza. Durante un controllo stradale, infatti, alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia, i due giovani hanno risposto che stavano andando in Spagna per un viaggio di divertimento. Sono stati denunciati.

Infatti, al città emiliana rientra tra le 14 province sottoposte a restrizioni dopo l’approvazione del nuovo decreto del governo. Sono stati fermati a Borgo Panigale, dove i militari hanno chiesto loro di esibire l’autorizzazione prevista per lo spostamento.

Di fronte a tale richiesta, i due ragazzi avrebbero confessato di voler fare un viaggio in Spagna. I carabinieri, però, non hanno potuto autorizzarli in quanto la loro città è compresa tra le zone maggiormente esposte al rischio. Pertanto, sono stati denunciati. Il governo ha imposto strette limitazioni per le 14 città, nelle quali gli spostamenti devono essere limitati a casi di emergenza sanitaria o impegni comprovati di carattere lavorativo.