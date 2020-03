Coronavirus, Italia in quarantena ma a Roma molta gente va al parco

Nonostante le misure restrittive contro il coronavirus siano state imposte a tutta Italia a Roma molte persone continuano la loro vita di sempre.

Mentre tutta Italia è sottoposta alle dure misure di quarantena stabilite dal governo Conte nel decreto varato per contrastare il coronavirus a Roma i cittadini sembrano essere relativamente tranquilli, con centinaia di persone che anzi ne approfittano per recarsi nei parchi pubblici violando così le regole sul divieto di assembramenti all’aperto. Sui social network sono infatti in molti gli utenti residenti nella Capitale che segnalano situazioni in aperta violazione con le norme in atto.



Coronavirus, a Roma in molti nei parchi

Invece i parchi di Roma sembra Pasquetta pic.twitter.com/QkCyNmxgFq — massimo stazi (@massimostazi) March 11, 2020

Come riportato anche dai quotidiani locali, l’anticipo di primavera di questi giorni sta spingendo numerose persone a riversarsi nei parchi di Roma noncuranti delle disposizioni varate per contenere l’epidemia di coronavirus. Se nelle ore immediatamente successive l’approvazione del decreto si sono potute vedere scene di panico di massa dove i supermercati h24 venivano presi d’assalto ora la situazione sembra invece tornata a una relativa ma pericolosa normalità.

Nei parchi delle celebri ville romane molte persone sui social denunciato la presenza di centinaia di cittadini che fanno jogging, portano a passeggio il cane o semplicemente passano del tempo all’aria aperta in compagnia di bambini e anziani, ovviamente senza mascherina o altre protezioni di sorta.





I commenti sui social

Una situazione che è possibile riscontrare anche dai commenti che in queste ore stanno girando sul web, in cui si possono leggere segnalazione come: “Le ville e i parchi a Roma sono pieni di bambini, gente che si allena in gruppo, anziani che stanno in gruppo.

Ma cosa non capite della frase “evitate assembramenti di persone?“, ma anche: “Tornando da lavoro ho notato un’ondata di persone uscire dal parco della Caffarella, non curanti delle misure di sicurezza, perché non chiudere i parchi?“.

Lo sprezzo delle regole è però presente anche in altre città d’Italia come a Milano, dove malgrado il decreto “Io resto a casa” continuano a essere allestiti i mercati rionali, come segnalato anche da Selvaggia Lucarelli sul suo account ufficiale: “Stamattina, in seguito a decine di segnalazioni da residenti nel quartiere, sono andata a filmare il mercato di via Meda. Pieno di gente ammassata, molti anziani, molti senza mascherine. Poi facciamo fare le file fuori dai supermercati”.