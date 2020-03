Dopo la somministrazione del Tolicizumab, farmaco anti artrite, le condizioni di tre pazienti affetti da coronavirus a Napoli sono migliorate.

Tre pazienti ricoverati a Napoli con il coronavirus sono in via di miglioramento dopo la somministrazione di un farmaco anti artrite. A comunicarlo il direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale Paolo Ascierto.

Coronavirus: efficace farmaco anti artrite

Il medicinale in questione è il Tocilizumab, utilizzato normalmente per curare l’artrite reumatoide. Alcuni medici dell’ospedale Cotugno del capoluogo campano l’hanno somministrato a tre persone che hanno contratto l’infezione e costoro hanno mostrato un notevole miglioramento. Il farmaco si sarebbe infatti rivelato efficace nell’impedire che la malattia progredisse verso forme più gravi.

Il primo paziente ha evidenziato segni di miglioramenti alla TAC di controllo. Non si esclude quindi che se l’uomo rimarrà stabile e continuerà a migliorare venga fatto uscire dal reparto di terapia intensiva.





Intanto, visti i suoi effetti, anche alcuni ospedali pugliesi hanno optato per il suo utilizzo.

Ad annunciarlo il presidente della Regione, Michele Emiliano dopo l’incontro in videoconferenza tra la task force regionale per l’emergenza Coronavirus e i vertici della società farmaceutica Roche. Presente anche il professore Pier Luigi Lopalco. L’amministratore delegato della società ha offerto di inviare gratuitamente il farmaco e le autorità hanno accettato. Nei prossimi giorni la Regione renderà noto all’azienda il fabbisogno programmato per poter mettere a disposizione il farmaco nelle strutture ospedaliere regionali.