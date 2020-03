A Roma un bimbo piccolo è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Bambin Gesù: era positivo al Coronavirus.

Una triste notizie arriva da Roma, dove un bimbo di soli 5 mesi è risultato positivo al Coronavirus. Il piccolo è stato subito ricoverato all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, mentre fra gli adulti aumentano i contagi nel Lazio: sono 84 i nuovi registrati, con 4 decessi e 33 guariti.

Bimbo positivo al Coronavirus

Il piccolo di 5 mesi è stato ricoverato per monitoraggio, le sue condizioni sono fortunatamente stabili e buone, non ci sono state complicazioni.

Secondo il bollettino regionale, sono uscite dalla sorveglianza 1.793 persone dopo una quarantena di 14 giorni, come da prassi. La donna di 54 anni che era stata ricoverata all’Istituto Lazzaro Spallanzani lo scorso 2 marzo 2020, è purtroppo deceduta a causa del Coronavirus. Era residente a Cremona ed era tornata a Minturno, Latina, per andare a trovare dei familiari.

“Il sistema sanitario regionale sta tenendo, abbiamo implementato i Covid Hospital con Casal Palocco Gvm, il Policlinico di Tor Vergata e il Policlinico Umberto I”, ha dichiarato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

Roma si prepara alla battaglia

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, anche l’ospedale militare di Celio si è reso disponibile ad accogliere pazienti, grazie alla collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma.

“È appena partito un elicottero dell’Ares 118 per trasferire due persone no Covid dalla Lombardia a Roma per assistenza in terapia intensiva.

Stiamo cercando di dare il massimo sostegno anche alla Regione Lombardia in uno spirito unitario e solidale”, ha detto D’Amato.