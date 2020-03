Un uomo originario della Val Brembana e risultato positivo al coronavirus è in fuga dall'ospedale di Bergamo: è caccia all'uomo.

Un uomo risultato positivo al coronavirus è in fuga dall’ospedale San Giovanni Bianco di Bergamo. L’allarme è scattato intorno alle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, l’uomo avrebbe deciso di fuggire dopo aver essere venuto a conoscenza della morte del padre, deceduto per Covid19. Le forze dell’ordine lo stanno cercando nella Val Brembana, zona di origine del fuggiasco.

Positivo al coronavirus in fuga da Bergamo

La notizia arriva proprio dalla città lombarda ormai tristemente nota per il suo primato nel numero di morti e contagi in queste drammatiche settimane di emergenza, fino all’immagine dell’Esercito intervenuto con decine di camion per trasferire le salme in altre regioni. Tra le vittime del coronavirus ci sarebbe anche il padre dell’uomo in fuga dall’ospedale di Bergamo nella notte tra il 19 e il 20 marzo.

I Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il soccorso alpino sono al lavoro per rintracciarlo, prima che la sua fuga possa determinare ulteriori contagi in Val Brembana.





La situazione nella bergamasca

La situazione nella provincia di Bergamo resta una delle più preoccupanti a livello nazionale.

Secondo i dati forniti dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera (aggiornati al 19 marzo), sono quasi 5 mila i positivi accertati, ma non si esclude la presenza di casi “sommersi” che, se portati alla luce, eleverebbero ulteriormente il già tragico bollettino. A dirlo è lo stesso sindaco Giorgio Gori: “Molti muoiono in casa”. Il personale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ha lanciato un allarme: servono urgentemente medici e infermieri per far fronte alla crisi.